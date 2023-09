Fahrtkostenerstattung: Antragsfrist endet bald

Die Schüler konzentrieren sich schon aufs neue Schuljahr. Das Landratsamt in Hof erinnert nochmal an das alte. Es weist darauf hin, dass die Anträge zur Fahrtkostenerstattung für das vergangene Schuljahr nur noch bis Ende Oktober eingereicht werden können. Das betrifft Schüler an Gymnasien, Berufsfachschulen, Wirtschaftsschulen oder Schüler der FOS/BOS ab der 11. Jahrgangsstufe. Bei der Abrechnung werden nur die Kosten für die günstigsten Verkehrsmittel berücksichtigt. Wer im Landkreis wohnt, stellt seinen Antrag beim Landratsamt. Wer aus Hof kommt, stellt ihn bei der Stadtverwaltung. Den Link zum Antragsformular findet ihr hier.