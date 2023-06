Die Hofer haben sich schon an den Anblick der kleinen weiß-roten Shuttles in der Innenstadt gewöhnt. Im Moment sind sie aber gar nicht unterwegs. An den Haltestellen steht, die Fahrten sind bis Ende Juni oder Anfang Juli eingestellt. Wie es auf Nachfrage aus dem Projektbüro der Shuttlemodellregion Oberfranken heißt, liegt das an technischen Problemen. Die könnten bei einem Forschungsprojekt schon mal vorkommen. Die Verantwortlichen sind aber schon dabei, die Probleme zu beheben.