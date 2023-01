Fahrt ohne Gurt: Premier Rishi Sunak muss Strafe zahlen

Weihnachtspost kommt nicht an, die Reise zur Familie wird zum Glücksspiel: Unter anderem Post und Bahn streiken in Großbritannien. (…)

Seit Monaten lähmen Streiks Großbritannien, immer wieder stehen Züge und Rettungswagen still. Bleiben nun auch Klassenzimmer leer? Die (…)

70 Personen befanden sich an Bord des Busses, der bei «extrem eisigen» Bedingungen unterwegs war. Auf dem Weg zu einem im Bau (…)

26 Verletzte bei Busunglück in Somerset

Großbritannien will Kampfpanzer an Ukraine abgeben

London prescht bei Waffenlieferungen an die Ukraine vor. Mit dem Challenger 2 will das Land erstmals einen modernen Kampfpanzer an Kiew (…)