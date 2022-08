Fahrstunde unter Drogeneinfluss: 19-jährigen Tirschenreuther erwartet Anzeige

Den Führerschein wird ein 19-jähriger Tirschenreuther vermutlich so schnell nicht bekommen.

Gestern Nachmittag hatten zwei Polizeibeamte den Fahrschüler während einer Übungsstunde kontrolliert. Dabei haben sie festgestellt, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein anschließender Drogentest ist positiv angeschlagen. Die Polizisten haben den 19-Jährigen zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Außerdem muss er mit Konsequenzen rechnen, wenn er in Zukunft zur Fahrprüfung zugelassen werden möchte.