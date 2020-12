Fahrschulen im Hofer Land: Regeln machen Planungen schwer

Bei diesen vielen Corona-Regeln ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Auch die Fahrschulen in der Region haben damit unter anderem zu kämpfen. Das merkt auch Thorsten Kiesling. Er betreibt eine Fahrschule in Hof und eine in Rehau. Schon allein hier gelten unterschiedliche Regeln. In der Stadt Hof ist der 7-Tage-Inzidenzwert über 200. Daher bleibt seine Fahrschule dort zu. Mit der Fahrschule in Rehau darf Kießling weiterarbeiten, da die Inzidenz im Landkreis unter 200 ist. Sollte sie darüber springen, ändert sich das Szenario ab dem Tag danach, wodurch Planungen schwer werden, so Kießling:

Wenn die Inzidenz einmal über 200 springt, muss sie erst wieder 7-Tage darunter sein, bis ein Fahrbetrieb wieder möglich ist.

(Symbolbild)