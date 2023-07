Fahrradständer, Sitzmöglichkeiten und mehr Grün: CSU-Vorschläge für die Hofer Innenstadt

Die Stadt Hof nimmt Millionen in die Hand, um die Stadt zu verschönern. Dazu gehören die Umbauten am Oberen Torplatz. Zudem soll es Machbarkeitsstudien zur Belebung der Ludwigstraße und des Maxplatzes. Zuletzt hat der Umwelt- und Planungsausschuss das weitere Vorgehen in Sachen Haus Theresienstein vorgelegt. Die Maßnahmen begrüßt die Hofer CSU, fordert in der Zwischenzeit aber vor allem kleine Maßnahmen von der Stadtverwaltung.

Konkret geht es um mehr Sitzmöglichkeiten sowie Ständer für Fahrräder und Roller. Dazu fordert der CSU-Kreisverband Hof-Stadt in einer Mitteilung mehr Grün in der Innenstadt, um sich auch den Touristen einladender zu präsentieren. Die Lorenzstraße werde zudem vernachlässigt. Für Jugendliche muss die Innenstadt aus Sicht der CSU auch attraktiver werden. Als Vorschlag ist in der Mitteilung unter anderem von Lademöglichkeiten für Handys die Rede. Hof habe viele liebevoll gestaltete Plätze und blühende Flächen. Das solle sich auch in den Einkaufsstraßen fortsetzen, so der Kreisverband weiter.