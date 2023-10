Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof: Stadt Hof kauft altes Postgebäude

Wenn ihr in der Stadt Hof mit dem Fahrrad unterwegs seid, müsst ihr erstmal einen Ort zum Abstellen suchen. Da will die Stadt Hof nun aber vorangehen. Am Hauptbahnhof ist ein Fahrradparkhaus geplant.

Dafür hat die Stadt Hof das Grundstück des alten Postgebäudes gekauft. Das liegt an wichtigen Verkehrsadern und hat eine gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel, schreibt die Stadt auf Nachfrage. Mit dem Kauf seien die Weichen für die weitere Planung gestellt, teilt Oberbürgermeisterin Eva Döhla mit. Über die Kosten will die Stadt Hof keine Aussage machen. Die Stadt Hof hat für das geplante Fahrradparkhaus auch einen Förderantrag gestellt aber bisher keinen Bescheid bekommen. Wenn der eingeht, kann die Stadt das Vorhaben weiter voranbringen.