Fahrradklima-Test: Online-Umfrage läuft noch bis zum 30. November

Jedes Jahr will der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club, kurz ADFC, mit einer Online-Umfrage herausfinden, wie es um die Fahrradinfrastruktur in verschiedenen Städten steht. Die Stadt Hof hat dabei bisher immer sehr schlecht abgeschnitten. In den vergangenen Jahren hat die Stadt aber einiges dafür getan, die Situation für Radfahrer zu verbessern. Das sagt Alois Wiesgickl vom ADFC in Hof gegenüber Radio Euroherz. Unter anderem sind verschiedene Abschnitte des Saale-Radwegs endlich geteert worden, so Wiesgickl. Außerdem hat die Stadt auf dem Gelände des ehemaligen Fernwehparks die Saale Rad Oase mit Sitzgelegenheiten und einem überdachten Pavillon geschaffen. Noch bis zum 30. November könnt ihr an der Online-Umfrage auf der Website des ADFC teilnehmen. Zur Umfrage geht’s hier hier.