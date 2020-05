Fahrradfreunde aufgepasst: Bikewelt Schöneck startet in die neue Saison

Auf den Sportplätzen in der Region hat in den vergangenen Wochen Ruhe geherrscht. Ab sofort können sich Sportfreunde im Vogtland ihren Adrenalinkick wieder auf dem Bike holen. Weil man das hervorragend alleine machen kann, darf die Bikewelt Schöneck heute in die neue Saison starten.

Ab 10 Uhr sind die fünf Trails und der 14.000 Quadratmeter große Übungsparcours wieder geöffnet. Allerdings gelten strenge Hygieneregeln. Abstand halten ist Pflicht, am und im Lift muss jeder eine Schutzmaske tragen. Gemütliche Radtouren sind aber auch möglich rund um Schöneck. Mehr Infos gibt’s hier!