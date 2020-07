Krailling (dpa/lby) – Bei einem Zusammenprall mit einem Auto ist ein Radfahrer in Oberbayern lebensgefährlich verletzt worden. Eine 80 Jahre alte Autofahrerin habe den 76-Jährigen übersehen, der in Krailling (Landkreis Starnberg) mit seinem Rad eine Straße überqueren wollte, teilte die Polizei am Sonntag mit. «Er wurde durch die Kollision auf die Fahrbahn geschleudert und dabei schwer verletzt.» Er kam am Samstag in ein Krankenhaus.