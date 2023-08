Fahrradfahrer stirbt wegen umgestürzten Baumes

Ein Fahrradfahrer ist in Stetten (Landkreis Unterallgäu) mutmaßlich mit seinem Rad gegen einen umgestürzten Baum gefahren und an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Stetten und Laubers war in der Nacht zu Mittwoch ein umgestürzter Baum gemeldet worden, kurz darauf entdeckte ein Autofahrer daneben einen leblosen Menschen, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Rettungskräfte versuchten den Angaben nach, den 64 Jahre alten Fahrradfahrer wiederzubeleben. Die Maßnahmen blieben jedoch erfolglos, er starb noch vor Ort. Nach ersten Einschätzungen habe der Fahrradfahrer auf seinem Weg den über die Straße ragenden Baum übersehen und sich beim Zusammenstoß schwere Verletzungen zugezogen.