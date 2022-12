Ein Fahrradfahrer ist in Unterfranken gestürzt und ums Leben gekommen. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung gab es zunächst nicht, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Passant hatte den bewusstlosen 64-Jährigen am Freitagmorgen in Hafenlohr (Landkreis Main-Spessart) neben seinem Fahrrad gefunden. Eine Obduktion soll nun klären, ob es eine medizinische Ursache für den Sturz gibt.