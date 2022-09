Ein Reh ist im Landkreis Donau-Ries mit gleich zwei Autos kollidiert. Erst erfasste ein 38-Jähriger am Donnerstag das Tier auf der (…)

Bei einem schweren Autounfall in Augsburg ist eine 21 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Der SUV-Geländewagen war am Freitagabend (…)

Beifahrerin stirbt bei Autounfall in Augsburg

Eine 65 Jahre alte Fahrradfahrerin ist in Augsburg von einem abbiegendem Lkw tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, (…)

Auto geht in Baggersee unter

Ein Auto ist in Donauwörth in einen See gerollt und untergegangen. Der 51 Jahre alte Fahrer hatte es auf einer Parkfläche (…)