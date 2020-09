Fahrradfahren in Hof: CSU-Fraktion will Markierungen für Radwege

Es ist nur eine andere Farbe, aber auf dem Weg zu einer fahrradfreundlicheren Stadt soll das schon was ausmachen. Die CSU-Fraktion im Hofer Stadtrat hat einen Antrag an Oberbürgermeisterin Eva Döhla gestellt, die Fahrradwege in der Stadt möglichst flächendeckend rot zu markieren. So, wie man das aus anderen Städten auch schon kennt. Mindestens aber soll diese Färbung bei Einmündungen und Kreuzungen kommen, um Radfahrern mehr Sicherheit zu bieten. Die rote Farbe nämlich soll Autofahrer automatisch zu mehr Vorsicht und Umsicht bewegen. Bei getrennten Rad- und Fußwegen unterstreiche die Farbe zudem, welche Spur für die Fahrradfahrer gedacht ist und kann so Zusammenstößen mit Fußgängern vorbeugen, heißt es in dem Antrag. Für die Umsetzung schlägt die CSU-Fraktion vor, Gelder für das Asphaltierungsprogramm im kommenden Jahr zu nutzen.

