Fahrrad illegal mit Motor ausgestattet

Ein verbotenes Fahrrad Marke Eigenbau hat die Polizei in Schwaben aus dem Verkehr gezogen. Das Rad war mit einem Motor ausgestattet und ohne Genehmigung zu einem E-Bike umfunktioniert worden, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Eine Messung ergab demnach, dass das Fahrrad bis zu 40 Stundenkilometer schnell fuhr, ohne überhaupt treten zu müssen. Das umgebaute Rad wurde am Dienstagnachmittag in Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) sichergestellt. Der 40 Jahre alte Bastler müsste nun mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.