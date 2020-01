Fahrrad-Dieb geschnappt: 33 Räder waren aus Selber Geschäft verschwunden

Was lange währt, wird endlich gut, heißt es. Die Polizei hat jetzt einen Fall vom Oktober aufgeklärt. Da hatten Unbekannte aus einem Geschäft in Selb mehrere hochwertige Fahrräder gestohlen – 33 an der Zahl. Die Beute war mehrere 10.000 Euro wert. Während der Ermittlungen haben die Beamten dann einige der Räder gefunden – sie waren in der näheren Umgebung des Geschäfts versteckt. Schließlich führte die Spur ins Gefängnis. Ein 37-jähriger saß dort wegen ähnlicher Delikte und war der neue Hauptverdächtige der Polizei. Nachdem sie seine Fingerabdrücke auf den Fahrrädern gefunden hatte, hat der Manns schließlich gestanden. Aktuell prüfen die Ermittler noch, ob er für weitere Diebstähle verantwortlich ist.