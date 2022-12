Fahrplanwechsel im Bahnverkehr: Neues Fahrplanheft für HofBusse

Seit dem Wochenende müsst ihr in Bussen und der Bahn in Bayern keine Maske mehr tragen – zumindest im Nahverkehr. Das ist aber nicht die einzige, was jetzt neu ist: Gestern hat’s bei der Bahn einen Fahrplanwechsel gegeben. Deswegen passt auch die HofBus GmbH ab heute die Fahrpläne für die Stadtbusse an. Dafür gibt’s neue Fahrplanhefte – in denen findet ihr neben dem Stadtbusangebot auch die Fahrzeiten der Schulbusse und die wichtigsten Bahnverbindungen. Die neuen Hefte bekommt ihr unter anderem im Rathaus und in der Tourist-Info in Hof sowie an den Fahrkarten-Vorverkaufsstellen.

https://www.stadtwerke-hof.de/bus/aktuelle-fahrplanaenderungen/