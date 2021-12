Vier Menschen haben bei einem Brand in Hof eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Gestern war in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wirthstraße ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung war währenddessen, nicht zuhause.

Die Kripo Hof ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.