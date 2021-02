Fahrer wird bewusstlos: Linienbus prallt gegen Laternenmast

München (dpa/lby) – Ein Linienbus ist in München gegen einen Laternenmast geprallt, weil der Fahrer bewusstlos geworden war. Dabei habe sich sein Fuß auf dem Gaspedal verklemmt, das Fahrzeug mit drei Insassen sei mit voller Wucht gegen den Mast gefahren, teilte die Feuerwehr mit. Die Fahrgäste der Linie 197 setzten nach dem Unfall am Freitagnachmittag einen Notruf ab und versorgten den Busfahrer. «Bei Eintreffen der Rettungskräfte befand sich der Fahrer bereits außerhalb des Busses und Rauch stieg im Bereich der Antriebsräder auf», hieß es weiter. Rettungskräfte versorgten den Busfahrer, der in eine Klinik gebracht wurde, und einen leicht verletzten Passagier. Zur Höhe des Sachschadens gab es keine Angaben.

