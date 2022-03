Bei einem Verkehrsunfall in Waging am See (Landkreis Traunstein) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Landstraße zwischen Tettenhausen und Fridolfing sei in beide Richtungen gesperrt, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Gegen 6 Uhr soll ein Fahrer aus zunächst ungeklärter Ursache von seiner Fahrbahn abgekommen sein. Es kam laut Polizeiangaben zum Frontalzusammenstoß mit einem Wagen des Gegenverkehrs. Die Fahrer beider Autos wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.