Fahrer stirbt nach Autounfall: Obduktion angeordnet

Ein 74 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Unfall mit einem weiteren Wagen im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg in einer Klinik gestorben. Als die Polizei den Unfall am Samstagmittag aufnahm, gab keiner der beiden Fahrer an, sich verletzt zu haben, wie es in einer Mitteilung von Montag hieß.

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage sagte, wurde der Mann in der Nacht zum Sonntag in eine Klinik gebracht, weil es ihm schlecht ging. Sein Leichnam soll nun obduziert werden, um abzuklären, ob sein Tod mit dem Unfall zusammenhängt oder eine andere Ursache hatte.

Der Wagen des Seniors und das Auto eines 40-Jährigen hatten sich laut Polizei beim Abbiegen gestreift. Eines der Fahrzeuge bog demnach aus der Tiefgarage eines Supermarktes in Laupheim nach rechts in eine Straße und das andere zeitgleich nach links in die Tiefgarage ein. Die Verkehrspolizei ermittelt und sucht nach Zeugen.