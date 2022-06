Fahrer rollt mit Auto in Main: Lebensgefährlicher Fahrfehler

Ein 83-Jähriger ist mit seinem Wagen versehentlich in den Main in Unterfranken gerollt. Das Auto trieb danach am Sonntag 150 Meter in dem Fluss bei Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) ab und blieb glücklicherweise an einem Stein hängen, teilte die Polizei mit.

Zwei Augenzeugen sprangen geistesgegenwärtig in den Main und eilten dem Senior zur Hilfe: Während die Frau den Angaben zufolge die Fahrertür öffnete, rettete der Mann den Fahrer aus seinem Fahrzeug. Dem Paar sei es gelungen, den 83-Jährigen unverletzt ans Ufer zu bringen. Sein Auto war laut Polizei zwischenzeitlich komplett untergegangen.

Taucher der Feuerwehr sicherten das Fahrzeug, so dass es aus dem Main geholt werden konnte. Die Schifffahrt wurde dafür kurzzeitig eingestellt.

Nach ersten Ermittlungen führte ein Fahrfehler des Mannes zu dem Unfall.