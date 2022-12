Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im unterfränkischen Großostheim sind beide Fahrer leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war einer der Wagen am Donnerstagabend in den Gegenverkehr geraten und in das entgegenkommende Fahrzeug gekracht, wie ein Sprecher der Polizei am frühen Freitagmorgen sagte. Die beiden Männer mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Ihre Autos wurden abgeschleppt.