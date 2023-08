Fahrer flüchtet berauscht und ohne Führerschein vor Polizei

Ein Autofahrer ist in Regensburg ohne Führerschein, betrunken und unter Drogeneinfluss vor der Polizei geflüchtet. Der 29-Jährige war von einem Zeugen in der Nacht zum Sonntag nach einem Unfall an einer Schlossmauer gemeldet worden, wie die Polizei mitteilte. Als die Streife vor Ort war, sei der Fahrer durch die Innenstadt davon gefahren. Der Fluchtversuch endete, als Mann mit seinem Wagen gegen eine Mauer prallte. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,5 Promille. Auch ein Drogentest fiel positiv aus, der 23-Jährige erhielt eine Anzeige.