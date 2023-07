Fahrer flieht bei Kontrolle: Laut Polizei über 2 Promille intus

Eine Verfolgungsjagd hat sich im Vogtlandkreis ein Autofahrer mit der Polizei geliefert. Die hatte den Mann gestern in Adorf angehalten, weil er nicht angeschnallt war. Der Fahrer ist daraufhin geflüchtet und vor der Polizei geflohen. Die Polizei konnte das Auto aber aufspüren. In einem Nachbarort war der Mann in seinem Traktor mit der Feldarbeit beschäftigt. Ein Alkoholtest hat laut Polizei über 2 Promille ergeben. Er muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.