Ein 55-Jähriger hat beim Abladen seines Sattelkippers einen Stromschlag erlitten. Die kippbare Ladefläche sei am Mittwoch in der Kiesgrube nahe Fremdingen (Landkreis Donau-Ries) an eine Oberleitung gekommen, teilte die Polizei mit. Dadurch habe ein Hinterrad zu brennen angefangen. Beim Löschversuch bekam der Mann den Angaben zufolge den Stromschlag. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.