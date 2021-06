Fahrbahnschäden: Deckensanierung in Poppengrün und Schöneck

Auf Deutschlands Straßen herrscht viel Verkehr. So sind laut Kraftfahrt-Bundesamt hierzulande über 56 Millionen Kraftfahrzeuge zugelassen – und die hinterlassen ihre Spuren. So sind nicht wenige Straßen und Autobahnen in einem desolaten Zustand. Straßenschäden wie etwa Risse im Asphalt, Schlaglöcher oder Unebenheiten in der Fahrbahnoberfläche gehören vielerorts zum Alltag. Im Vogtlandkreis werden in dieser Woche zumindest einige Fahrbahnschäden durch eine Sanierung der Asphaltdeckschicht beseitigt. Start ist heute in Poppengrün auf der Bergener Straße – morgen folgt die Klingenthaler Straße in Schöneck. Die entsprechenden Bereiche sind jeweils zwischen 6 und 18 Uhr voll gesperrt – die Umleitungen sind ausgeschildert.