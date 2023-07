Fahrbahnmarkierungen auf A9: Anschlussstelle Bad Berneck/Himmelkron in der Nacht gesperrt

Wenn ihr in die Ferien fahren wollt, dann solltet ihr das am besten ab Dienstag tun. Dann ist die erste Reisewelle abgeebbt, empfiehlt der ADAC. Über das ganze Wochenende kann es zu längeren Staus auf den Autobahnen kommen, auch auf der A9.

Mit Behinderungen müsst ihr auch in der kommenden Nacht rechnen. Dann ist die Anschlussstelle Bad Berneck/Himmelkron an der A9 gesperrt. Die Autobahn GmbH erneuert die Fahrbahnmarkierungen in beiden Fahrtrichtungen. Die Sperrung erfolgt allerdings hintereinander. Von 20 bis 1 Uhr ist die A9 in Richtung Nürnberg gesperrt, zwischen 1 und 6 Uhr ist dann die Fahrtrichtung Berlin dran. Ihr könnt aber auf die benachbarten Anschlussstellen ausweichen und den ausgeschilderten Umleitungen folgen.