Fahrbahnerneuerung A72: Anschlussstelle Treuen in Richtung Hof gesperrt

Schon seit Anfang September führt die Autobahn GmbH Arbeiten an der A72 bei Reichenbach durch. Ab heute (26.09.) bis zum 15. Oktober ist deswegen die Anschlussstelle Treuen in Fahrtrichtung Hof gesperrt. Die Ein- und Ausfahrt in Richtung Chemnitz könnt ihr in diesem Zeitraum aber weiterhin nutzen. Unter anderem erneuert die Autobahn GmbH die Fahrbahn zwischen Plauen-Ost und Reichenbach. Außerdem werden Brücken instandgesetzt und die Lärmschutzwände erneuert.