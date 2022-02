Fahranfänger kracht in Polizeiwagen: Zwei Verletzte

Hof (dpa/lby) – Ein Fahranfänger ist mit einem Streifenwagen zusammengestoßen und hat zwei Polizisten verletzt. Der 18-Jährige wollte am Donnerstag in Hof an einer Kreuzung links abbiegen und übersah das Polizeiauto, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Beide Autos krachten zusammen – eine Polizistin und ihr Kollege wurden leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Der Unfallfahrer blieb unverletzt. Die Führerscheinstelle müsse nun prüfen, ob er seinen Schein behalten kann, sagte ein Polizeisprecher.

