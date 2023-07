Fahndung bei Münchberg: Männer waren bei Fahrzeugkontrolle getürmt

Da war wohl jemand ganz schön nervös und wie sich zeigte, zu Recht. Die Polizei hat gestern Mittag am Autohof Münchberg nach zwei Männern gefahndet. Die waren aus einem Auto gesprungen und davon gerannt. Der Wagen sollte auf der A9 kontrolliert werden, bog statt dessen auf den Pendlerparkplatz am Autohof und zwei von drei Insassen türmten.

Den Fahrer hat die Polizei in einer Umkleide eines Bekleidungsgeschäfts gefunden. Der Mann hat Ermittlungen wegen eines verbotenen Autorennens am Hals und sein Führerschein liegt beim Staatsanwalt. Der zweite Geflüchtete hatte sich auf dem Gelände des Autohofs versteckt. Er hat ein Verfahren wegen eines Rauschgiftdeliktes laufen, hätte deswegen aber nicht flüchten müssen, heißt es im Polizeibericht.