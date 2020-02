Fäuste, Messer und Zähne im Spiel: Hofer Männerabend endet im Spiel

Ein Abend unter Männern kann am Wochenende mal richtig gut tun. In einer Wohnung in der Uferstraße in Hof endete der aber am Samstag mit einem heftigen Streit. Dabei schlug ein 40 Jahre alter Mann einem anderen und seinem sieben Jahre alten Sohn ins Gesicht. Daraufhin rastete der Vater aus und schlug den anderen mit der Faust nieder. Der wollte jetzt mit einem Messer aus der Küche auf seinen Kontrahenten losgehen. Ein weiterer junger Mann konnte das verhindern. Der 40-Jährige biss ihn deswegen in den Hals. Er musste die Nacht bei der Polizei verbringen. Die stellte bei ihm stolze 2,26 Promille fest. Beide Schläger müssen sich jetzt wegen Körperverletzung verantworten, der 40-Jährige bekam außerdem eine Anzeige wegen Bedrohung.