Fällarbeiten bei Wunsiedel: Mann stirbt durch umstürzenden Baum

Zu einem tragischen Unglück ist es am Samstagnachmittag bei Wunsiedel gekommen: Ein 59-Jähriger war in einem Waldstück mit Baumfällarbeiten beschäftigt. Dort hat ihn offenbar ein umstürzender Baum getroffen. Der Mann starb kurze Zeit später an der Unfallstelle.

Angehörige hatten ihn vom Baum eingeklemmt in dem Waldstück gefunden, heißt es im Polizeibericht. Ersthelfer und Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun. Die Kripo Hof ermittelt.