Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken: Landkreis Hof will Projekt weiterführen

Der demographische Wandel stellt viele Regionen vor Herausforderungen. Gerade bei uns in der Euroherz-Region merken wir, dass die Bevölkerung immer älter wird. Damit wird uns auch das Krankheitsbild Demenz immer öfter begegnen, so Hofs Landrat Oliver Bär. Der Kreisausschuss des Landkreises Hof hat in seiner jüngsten Sitzung daher befürwortet, das Kooperationsprojekt „Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken“ weiterzuführen.

Der Kreisausschuss hat sich deshalb dafür ausgesprochen, die nötigen Finanzmittel für die Jahre 2023 und 2024 bereitzustellen. Der Eigenanteil für den Landkreis Hof beträgt für die nächsten beiden Jahre ca. 10.000 Euro. Derzeit laufen Gespräche mit anderen kreisfreien Städten und Landkreisen in Oberfranken, die der Fachstelle beitreten könnten.