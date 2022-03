Fachkräftesicherung: Wirtschaftsregion Hochfranken erhält Förderung

Die Bevölkerung wird immer älter, das merken wir besonders hier in der Euroherz-Region. Eine Folge des demografischen Wandels ist der Fachkräftemangel. Die Wirtschaftsregion Hochfranken setzt sich im Rahmen eines Förderprojekts schon seit drei Jahren für die Fachkräftesicherung in Stadt und Landkreis Hof und dem Landkreis Wunsiedel ein. Damit der Verein seine Bemühungen fortführen kann, hat die Wirtschaftsregion Hochfranken jetzt eine Förderung vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie bekommen. Das Geld ist auch für das Projekt „Wasser und Energie“ gedacht. Die Wirtschaftsregion Hochfranken will die Region als Kompetenzstandort ausbauen. In Anbetracht des Klimawandels sei die Expertise in den Bereichen Wasser, Energie und Umwelt schließlich immer stärker gefragt, heißt es in einer Mitteilung.