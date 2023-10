Fachkräftesicherung im Vogtlandkreis: Ausbildungsstart für Philippinische Pflegekräfte

Das Modellprojekt „Fachkräftesicherung Kranken- und Altenpflege im Vogtland“ geht in die nächste Runde. Schon seit gut einem Jahr arbeiten 10 Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger von den Philippinen in verschiedenen Pflegeeinrichtungen im Vogtland. Nun startet der zweite Lehrgang mit philippinischen Fachkräften. Landrat Thomas Hennig begrüßt sie um 10 Uhr im Berufsschulzentrum Anne Frank in Falkenstein. Die philippinischen Fachkräfte werden dann unter anderem bei der AWO, dem Deutschen Roten Kreuz und der Volkssolidarität tätig sein. Ziel des Modellprojekts ist es, dem Fachkräftemangel im Pflegesektor im Vogtland entgegenzuwirken.