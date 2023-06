Fachkräftesicherung im Vogtland: Philippinische Pflegekräfte mit Abschluss fertig

Ob im Handwerk, der Industrie oder im Gesundheitssektor – überall fehlt es momentan an Fachkräften. Mit einem neuen Modellprojekt ist der Vogtlandkreis den Fachkräftemangel in der Pflege angegangen. Dafür sind vor sieben Monaten zehn Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger von den Philippinen ins Vogtland gekommen. Sie haben dort in verschiedenen ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen gearbeitet. Jetzt haben die philippinischen Fachkräfte ihre Abschlussprüfungen abgelegt. Vogtlands Landrat Thomas Hennig will den Pflegekräften am Nachmittag (14:30 Uhr) zur bestandenen Prüfung gratulieren.

Foto: Symbolbild