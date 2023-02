Fachkräftemangel in MINT-Berufen: Lösungsansätze der IHK für Oberfranken Bayreuth

Unterrichtsfächer wie Mathematik oder Informatik sind bei Kindern und Jugendlichen meistens nicht so beliebt. Gerade in Berufen, die mit solchen sogenannten MINT-Fächern zu tun haben, fehlt es aktuell aber besonders an Fachkräften. Das sagt zumindest Roman Pausch, Vizepräsident der IHK für Oberfranken Bayreuth und Vorsitzender des IHK-Gremiums Marktredwitz-Selb. Die IHK für Oberfranken Bayreuth will mit verschiedenen Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel vorgehen – zum Beispiel mit einem Bildungsgipfel:

so Roman Pausch im Gespräch mit Radio Euroherz. Um den Fachkräftemangel anzugehen sei es auch wichtig, gezielt Fachkräfte aus dem Ausland nach Deutschland zu holen. Dafür gibt’s in Deutschland mittlerweile eine eigene Zuwanderungsstrategie, so Pausch.