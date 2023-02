Fachkräftemangel in der Region: Maßnahmen der Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof

In vielen Berufsfeldern fehlt es gerade an Fachkräften. Besonders schlimm ist es aber im Gesundheitsbereich, in der IT-Branche sowie in der Metall- und Elektroindustrie. Das ist zumindest die Einschätzung von Sebastian Peine, er ist Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof. Die Arbeitsagentur fühlt sich demnach aktuell besonders gefordert, etwas gegen den Fachkräftemangel zu unternehmen.

Ein wichtiger Ansatz ist für Sebastian Peine die Berufsorientierung in den Schulen. Die Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof will den Schülern damit schon früh ein breites Spektrum an Ausbildungsberufen vorstellen. Die Maßnahmen zur Bekämpfung des Fachkräftemangels enden aber nicht mit dem Ausbildungsbeginn, so Peine. Die Arbeitsagentur setzt zum Beispiel auch auf die Qualifikation von Beschäftigen und Arbeitslosen. Außerdem wäre es wichtig, mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland in die Region zu holen. Gerade wenn’s um die Anwerbung von Fachkräften aus Nicht-EU-Ländern geht, muss sich aber noch einiges tun. Da sind die bürokratischen Hürden oft noch zu hoch, erklärt Sebastian Peine.