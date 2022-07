Fachkräftemangel in der Region: Hochfränkischer CSU-Bundestagsabgeordneter Hans-Peter Friedrich fordert Sofortprogramm

Nicht nur die steigenden Preise und die Materialknappheit, sondern auch der Fachkräftemangel könnte zu einer ernsthaften Bedrohung der deutschen Wirtschaft werden. Wie der hochfränkische CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich in einer Pressemitteilung schreibt, seien aktuell rund 1,74 offene Stellen in Deutschland vorhanden.

in Oberfranken fehle es vor allem an Fachkräften in den Bereichen Lagerwirtschaft, Post aber auch in der Lebensmittelherstellung. Friedrich fordert deshalb ein Sofortprogramm für das kommende Lehrjahr. So sollen die Ausbildungsstätten besser ausgestattet und digitalisiert werden. Außerdem brauche es eine Imagekampagne für die berufliche Bildung, Zuschussprogramme für Wohn- und Heizkosten für Lehrlinge am Ort ihrer Ausbildungsstelle und Fahrtkostenzuschüsse für die Mobilität – auch im ländlichen Raum, so Friedrich weiter. Zudem sollen Mädchen und junge Frauen besser an technische Berufe herangeführt werden.