Fachkräftemangel in der Region: Chancen durch ukrainische Geflüchtete?

Was können wir gegen den Fachkräftemangel in der Region tun? Mit dieser Frage haben wir uns in der vergangenen Woche hier bei Radio Euorherz beschäftigt. Dabei ist es auch darum gegangen, welche Chancen es für den regionalen Arbeitsmarkt durch Geflüchtete aus der Ukraine gibt. In dieser Woche ist das wieder Thema. Am Donnerstag will Bayerns Innenminister Joachim Herrmann über die Integration ukrainischer Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt informieren.

Arbeitsaufnahme – ja. Auf den Fachkräftemarkt hat die Flüchtlingsbewegung bisher aber nur wenig Einfluss gehabt. Das sagt Roman Pausch, Vizepräsident der IHK für Oberfranken Bayreuth im Euroherz-Interview. Pausch bezieht sich dabei auch nur auf Flüchtlingsbewegungen, die schon länger zurückliegen – zum Beispiel aus Syrien. Der Ukrainekonflikt sei noch zu jung, um den Einfluss auf den Arbeitsmarkt in der Region bewerten zu können, so Pausch. Auch Sebastian Peine, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof, sagt: Geflüchtete sind in der Region selten als Fachkräfte tätig. Sie sind aber ganz wichtige Arbeitskräfte, so Peine. Demnach sind aktuell gut 3.000 Ukrainerinnen in der Region beschäftigt. Peine erwartet sich dadurch auch künftig noch einen weiteren Impuls für den regionalen Arbeitsmarkt.