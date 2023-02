Fachkräftemangel im Handwerk: Beschäftigungsverhältnisse im Raum Hof bleiben stabil

Personell gesehen sind die Krisen im Handwerk derzeit hier in der Euroherz-Region nicht zu spüren. Trotz des viel zitierten Fachkräftemangels bleibt in Oberfranken die Zahl mit 74.000 Beschäftigten im Handwerk stabil, sagt Christian Herpich, der Vizepräsident der Handwerkskammer für Oberfranken. Das liegt unter anderem daran, dass das Handwerk in der Öffentlichkeit wieder deutlich besser und positiver wahrgenommen wird.

Entsprechend sehen auch die Statistiken bei den Auszubildenden im Handwerk aus, die als Fachkräfte von morgen gelten:

Daher muss weiterhin deutlich gemacht werden, welche Chancen im Handwerk liegen. In den vergangenen Jahren war das Augenmerk eher auf dem akademischen Bereich gelegen, was sich heute in Branchen, wie zum Beispiel dem Lebensmittelhandwerk immer noch bemerkbar macht.