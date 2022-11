Fachkräftemangel: Hans-Peter Friedrich sieht Bundesregierung in der Pflicht

Fast jede Branche leidet unter dem Fachkräftemangel, auch in Hochfranken. Kritik an der Bundesregierung kommt von Hans-Peter Friedrich. Friedrich war als hochfränkischer CSU-Bundestagsabgeordneter selbst jahrelang Teil der Regierungsfraktion, war sogar Bundestagsvizepräsident. Dennoch sieht er die aktuelle Ampel-Regierung in der Pflicht. Er betont wie wichtig Unternehmen und Organisationen wie die Wirtschaftsregion Hochfranken für die Fachkräftegewinnung sind.

In einer Mitteilung legt Friedrich den Fokus vor allem aber auf die Bildung. Schulabbrecherquoten müssten verringert werden, Schulen und Berufsinformationszentren besser zusammenarbeiten. Ausbildung und Studium sollen gleichwertig behandelt werden. Es brauche eine Werbeoffensive für das Handwerk, auch durch Girls Days. Ausbildungsberufe sollen attraktiver werden, so Friedrich. Zudem sollten ausländische Fachkräfte schneller und unbürokratischer nach Deutschland kommen dürfen und ihre Qualifikation schneller anerkannt werden. Wenn die Bundesregierung nicht schnell handle, drohe der Fachkräftemangel das Wirtschaftswachstum zu bremsen.