Fachkräftemangel: Diakonie Hochfranken muss Seniorenwohnanlage Münchberg schließen

Sie sind diejenigen, die in der Corona-Krise gerade unglaublich viel leisten: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege. Den Job wollen viele aber nicht mehr ergreifen. Deshalb ist die Diakonie Hochfranken zu dem Schluss gekommen, die Seniorenwohnanlage in Münchberg nicht mehr weiter zu betreiben. Ende Juni ist Schluss. Dazu kommt, dass die Einrichtung nicht mehr auf dem neuesten Stand ist und eine dringend nötige Sanierung kurzfristig nicht möglich ist, heißt es in einer Mitteilung. Die Diakonie möchte den Bewohnern anbieten, sie in anderen Pflegeheimen unterzubringen und den Mitarbeitern andere Beschäftigungsangebote machen. Außerdem will sie prüfen das Gebäude anderweitig zu nutzen.

(Symbolbild)