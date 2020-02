Fachkräfteeinwanderungsgesetz tritt in Kraft: Mehr Ausländer in Jobs in Hochfranken

Ohne Arbeitsvertrag keine Aufenthaltsgenehmigung. Das hat bisher gegolten für Zuwanderer, die nicht aus der EU kommen. Ab morgen ist die Berufsausbildung entscheidend. Dann tritt das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft. Wer eine Ausbildung hat, der bekommt in Deutschland ein halbes Jahr Zeit, eine Stelle zu finden. Viele Firmen haben mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen. Die Geschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth Gabriele Hohenner begrüßt daher das neue Gesetz:

Der Anteil an ausländischen Arbeitnehmern ist in den vergangenen fünf Jahren in Hochfranken deutlich gewachsen. Im Landkreis Hof hat er sich sogar mehr als verdoppelt auf fast 3000 Menschen.