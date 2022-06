Fachkräfte finden: Hochschule Hof bietet Workshops für Unternehmen an

Immer mehr Branchen beklagen einen Mangel an Fachkräften. Die Hochschule Hof will es kleineren und mittleren Unternehmen in Bayern kostenlos ermöglichen, Fachkräfte zu finden. Es geht vor allem darum, Personal über digitale Recruiting- und Marketingmaßnahmen zu finden. Die Hochschule will daher Workshops zu dem Thema anbieten. Bis zum Ende der Projektlaufzeit Ende 2023 sollen insgesamt fünf Weiterbildungstermine für Firmenvertreter an der Hochschule stattfinden. Der erste schon im Oktober. Das Programm richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitenden und weniger als 50 Millionen Euro an Jahresumsatz. Mehr zur Anmeldung findet ihr hier. tun.