Fachforum zu autonomem Fahren: Riesen Schub für Oberfranken

Oberfranken steht vor einer gewaltigen Wende und hat absolut das Potential für Innovation, jetzt muss die Region das nur noch laut genug sagen. Dieses Fazit hat Oberfrankens Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz gestern aus dem Online-Forum des Demografie-Kompetenzzentrums Oberfranken zum autonomen Fahren gezogen.

Weltmarktführer Valeo testet ja autonome Busse in Hof, Rehau und Kronach. Jörg Schrepfer von Valeo hat deutlich gemacht, dass sein Unternehmen mit Oberfranken den idealen Standort für die zukunftsweisende Technologie gefunden habe. Viele Teilnehmer an dem Online-Forum haben vor allem wissen wollen, wann das autonome Fahren in Oberfranken tatsächlich umgesetzt wird, wie sicher es sein wird und ob es auch das herkömmliche Auto ersetzen wird.

Professor Riedl von der Hochschule in Hof hat betont, die neue Technologie werde kommen. Robotik im Bereich Pflege oder bei Lieferdiensten sei schon serienreif, für Oberfranken brauche es als nächstes ein verlässliches 5-G-Netz.Laut seiner Einschätzung könnte autonomes Fahren schon im kommenden Jahrzehnt zu unserem Alltag gehören.