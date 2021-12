Fachakademie für Sozial- und Heilpädagogik: Workshop für Nachwuchs-Clowns

Ein Krankenhaus ist in den seltensten Fällen ein Ort der Freude. Dafür dass auch schwerkranke Patienten ein Lächeln auf den Lippen haben, sorgt in Hof der Klinikclown Charly. Er bespaßt seit mittlerweile 15 Jahren die Patienten im Sana-Klinikum. Jetzt will Karl Toenges den Weg frei machen für den Nachwuchs. Fündig geworden ist er bei der Fachakademie für Sozial- und Heilpädagogik in Hof. Angehende Erzieher können beim Clown-Workshop einen Blick in ihr vermeintlich neues Arbeitsumfeld werfen. Es handelt sich um ein fortlaufendes Projekt, bei dem jährlich neue Nachwuchs-Clowns gesucht werden. Die geben ihre Erfahrungen dann an den nächsten Kurs weiter. Die ersten Studierenden haben Charly schon auf der Station begleitet.