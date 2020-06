Fachabitur und Abitur an den Beruflichen Oberschulen: Rund 28.500 Schülerinnen und Schüler legen Prüfungen ab

Die Corona-Pandemie hat besonders in den Schulen so Einiges durcheinander gewirbelt. Heute sind für rund 28.500 bayerische Schülerinnen und Schüler die schriftlichen Fachabitur- und Abiturprüfungen an den Fachoberschulen (FOS) und Berufsoberschulen (BOS) gestartet. Der ursprüngliche Termin war aufgrund der durch die Corona-Pandemie notwendig gewordenen Schulschließungen um rund einen Monat nach hinten verlegt worden. Laut Kultusministerium konnten sich die Prüflinge des Fachabitur- und Abiturjahrgangs 2020 nach ihrer Rückkehr in den Unterricht ab dem 27. April gemeinsam mit ihren Lehrern gezielt auf die Prüfungen vorbereiten. Kultusminister Michael Piazolo wünscht den Prüflingen gutes Gelingen und viel Erfolg. Los ging es heute mit dem Fach Deutsch, morgen folgt Englisch und am Montag steht Mathematik auf dem Prüfungsplan.