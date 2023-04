Facebook, Twitter und Co. fallen unter verschärfte EU-Regeln

Fotos missbrauchter Kinder überschwemmen Teile des Internets. Die EU-Kommission will dagegen vorgehen und dafür teils auch (…)

Für viele Vertreter bei den Vereinten Nationen klingt es wie Hohn: Russlands Außenminister Lawrow hält in New York eine Sitzung des (…)

Lawrow verteidigt vor UN Einmarsch in die Ukraine

Auf Schatzsuche am Strand – Trend zum «Sondeln» in New York

In New York schweift der Blick wegen der Wolkenkratzer oft erst einmal nach oben. Doch auch im Boden steckt Geschichte. Wer sie finden (…)